入冬最強寒流來襲，全台極凍，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今（18日）清晨最低溫攝氏零下5度，雖未下雪，但結滿霧淞，變身為銀白世界，浪漫美景讓遊客直呼「好浪漫」；遊樂區已於上午7時開放入園。
上午7時太陽冉冉升起，住宿遊客紛紛早起追雪，可惜濕氣不足，未下雪；但園區樹枝、草地上結滿霧淞，白茫茫一片，遊客彷彿置身雪國世界，直呼「好浪漫」、「不乎此行」。
太平山遊樂區經理林志雄表示，工作人員巡園後，確認安全無虞開放上山，蹦蹦車也正常行駛，但路面濕滑，提醒遊客開車須注意安全，做好保暖動作。
入冬最強寒流來襲，全台極凍，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今（18日）清晨最低溫攝氏零下5度，雖未下雪，但結滿霧淞，變身為銀白世界，浪漫美景讓遊客直呼「好浪漫」；遊樂區已於上午7時開放入園。
上午7時太陽冉冉升起，住宿遊客紛紛早起追雪，可惜濕氣不足，未下雪；但園區樹枝、草地上結滿霧淞，白茫茫一片，遊客彷彿置身雪國世界，直呼「好浪漫」、「不乎此行」。
太平山遊樂區經理林志雄表示，工作人員巡園後，確認安全無虞開放上山，蹦蹦車也正常行駛，但路面濕滑，提醒遊客開車須注意安全，做好保暖動作。
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