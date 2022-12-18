國立高雄科技大學昨上午到興達港情人碼頭進行獨木舟課程，過程中疑風浪太大，導致28名學生落水，經海巡搶救後，有8名同學失溫送醫，一名落水的女大生表示，助教明知道有寒流，出發前一天及上課當天仍執意要他們在13、14度低溫下水，鬼門關前走一遭的她，不滿老師枉顧學生性命，要求學校和老師給交代，並負起所有相關賠償責任。另外也有落水的男同學爆料，老師曾說「若不下水就當掉你們」，同學間不想重修這門課程被迫下水。

原PO昨（17）日於論壇《Dcard》指出，老師在學期初公布，12月17、18日兩天，全體修課學生到興達港上獨木舟課程，出發前兩天她發現周末有寒流報到且會下雨，16日她傳訊息給助教確認是否如期上課，對方表示「照常上課」。

原PO表示，同學也依照規定時間8點半抵達興達港上課，她才一到就開始下雨、颳風，氣溫也只有13、14度，大家見海面風浪不小，面面相覷猶豫著到底要不要下水時，助教喊了一句，「不用看了，一樣要下去，你們10點前都要弄好喔！最慢10點一定要下水喔！」並指揮大家開始搬器材。

原PO表示，下水划到一半就覺得風浪變得更大且開始飄雨，助教沒有要他們掉頭的意思，而是繼續往前行，直到他們滑到蚵棚才發現浪太大，她趕緊叫大家迴轉別再往前，但已經來不及，在她前方的同學都已被浪沖進蚵棚，為了避免翻落海中，她和同學們緊緊抓住蚵棚的木柱，手被割得都是傷，之後才退到消波塊避難等待救援，過程中助教也有加入救援。

原PO說，她抵達消波塊時，看到學弟手上拿著兩支手機，她二話不說搶過電話報警，也打給母親協助求救，最後海巡在15分鐘後到場救援，於12時16分將所有同學救上岸。

原PO痛批，興達港僅有一個放所需品的倉庫，沒有提供盥洗設備，只有行動淋浴間，也沒有提供熱水及任何禦寒用品，同學們上岸後，只能到廁所更換乾的衣物，不滿老師枉顧學生安全，執意讓學生下水，拿學生性命作為賭注，結果造成這樣的結果，呼籲學校和老師給交代，並負起所有相關賠償責任。

貼文曝光，一名落水的男同學也出面指控，他表示下水前老師曾說「老師們都說，不下水就當掉你們」，大家不想重修這門鬼課被迫下水。