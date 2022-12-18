生涯前4個球季都在湖人效力，直到上季才遭湖人「狠心」交易到巫師的庫茲馬，最近開始謠傳湖人很有興趣把他重新找回，不過庫茲馬18日受訪時表示，「我還沒聽到任何消息，巫師很愛我，這將很困難，湖人有什麼籌碼嗎？但這證明我打很好，且還有價值！」

只是回顧當年待在湖人當「小弟」的日子，庫茲馬說：「我需要每晚不斷適應球隊，而不是照自己節奏打，當球隊小弟很難，某一晚你可能只出手10次，到了隔一晚可能只需要你上場搶籃板，上場時間也沒辦法固定，對我來說，這是不公平的待遇。」

畢竟庫茲馬上季效力巫師獲得重用，除了66場比賽全部先發，場均也拿17.1分、8.5籃板與3.5助攻，來到本季更拿21.4分、7.5籃板及3.6助攻，怎樣也不太願意回去湖人繼續擔任詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星身邊小弟，甚至地位連韋斯布魯克都不如。

不過庫茲馬先前早就傳出，打算不跟巫師提前完成續約，而是到了明年夏天跳脫合約測試自由市場身價，就算他被巫師丟回湖人，恐怕他也會繼續這樣做，畢竟湖人不太可能給他頂薪續約條件，只是湖人這種丟了又想撿回來的心態，難怪近年戰績那麼爛。