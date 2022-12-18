高雄輕軌C21A至C24路段自111年10月5日正式開通試營運後，推出從內惟藝術中心站到愛河之心站，試營運期間一直到12月18日，民眾可以免費搭乘，而12月19日起，將開始正式恢復收費，票價採單一費率並於上車刷卡。其中電子票證與電子支付(IPASS MONEY 乘車碼)均為刷乘收費新台幣10元，購買紙票者30元。而暖心便民措施仍持續維持，博愛(含陪伴者1名)、敬老身分者，持身分證明文件免費搭乘。

新路段試營運，以及龍貓隧道與蜜柑號列車提高了輕軌運量。（翻攝自高雄捷運網站）

高雄輕軌在C21A至C24尚未通車前，9月平均日運量為12,372人次，而通車之後10月平均日運量來到21,922人次，為營運以來單月份歷史新高，11月-12月平均日運量也有18,000~19,000人次、。而10月份運量創下史上新高的原因在於新路段試營運提高了基礎運量，龍貓隧道與最受粉絲歡迎之蜜柑號列車更是民眾拍照追逐對象，加上台灣設計節在駁二舉行，10月份週末假日平均日運量更高達3.5萬，衝高整體運量。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司提醒民眾，恢復收費後，呼籲民眾要有守法觀念，如欲搭乘人潮眾多，車上刷卡不易，建議於月台處即先行刷卡，高捷公司將持續宣導收費政策，並安排輕軌查票員隨車稽查，請搭乘民眾配合刷卡搭乘。而年底前包括跨年夜，週末輕軌及捷運沿線均有各類大型活動，預期將會再帶動輕軌搭乘人潮，高捷公司也特別呼籲民眾，可多加考量進場階段搭乘輕軌，離場階段如遇輕軌車站人潮眾多，可就近前往鄰近之捷運站，快速利用捷運返程。