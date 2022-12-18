泰國女星Thamolphan Yam Phanuchitputthiwong(簡稱：Yam)與老公普帕(Phumphat Prasertwit)和其同夥人策猜(Chetchai)，日前涉嫌經營賭博跟色情網站被捕，隨後警方在案件中查獲4棟豪宅、14輛轎車及50個名牌包等超過7億泰銖(約6.1億台幣)的不法所得，如今隨著13日法院開出逮捕令並召開記者會說明，犯案手法也跟著曝光了。

綜合泰媒報導，泰國刑事警察局在記者會中表示，Yam與老公普帕通過收取會費及賭博收益獲利，同夥人策猜則負責領出下注者的錢給普帕，據了解，他光是今年4月到9月就依照普帕指示提領超過38次現金，總金額高達4億泰銖(3.4億台幣)。目前，警方在蒐集相關證據後，已於15日在其暖武里府的住處逮捕他們。

據悉，警方查出涉嫌賭博的會員高達4萬個，每月資金流向就有70億泰銖(約60億台幣)，經調查Yam夫婦繳稅紀錄後，發現其持有資產與現有收入不符，判定他們存在不法收入，目前已將全數財產沒收；而被捕的Yam夫婦16日曾向法院申請交保，被法院裁定罪行具社會影響力駁回，一行人現在被帶到曼谷監獄，等待檢方接下來的起訴行動。

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