南韓27歲的超人氣歌手宋旻浩（Mino），從男團WINNER成員身分出道後，就憑著超強的饒舌實力與音樂才華受到眾人喜愛，另外同樣擁有藝術天分、被封為「宋畫伯」的他，曾多次在節目中公開畫作，甚至在本月16日於首爾舉辦個人畫展「Thanking You - Ohnim Solo Exhibition」並在其中公開弔念逝去父親的手寫信，讓粉絲們看到內容後相當鼻酸。

宋旻浩在年初時曾登上節目《吳恩英的金子商談所》透露父親生病的消息，當時他更沉痛表示「狀況不好很久了，他因為沒有好好照顧身體，所以病情越來越嚴重」；沒想到時隔不到1年，他的父親便在11月21日因病過世，讓他大受打擊。

而好不容易站起來的宋旻浩，這次也透過畫展復出，並在展覽中公開了當時寫給爸爸的弔念信並製作成畫作，內容中寫道「爸爸一路好走。到最後都還是自私的爸爸，怎麼走得那麼急，最後還是聽了電話那頭兒子的不耐煩聲音走的，既然要這樣撒手人寰，當初為何要那麼貪心？」

另外，宋旻浩的信中還寫道「你總是叫我給錢幫忙還債、捐肝給你，為什麼從不叫我去看你、陪伴在你身邊？電話中你總是把『對不起你這麼忙』掛在嘴邊，但我其實一點都不忙，那天為什麼要那麼急著走？」文中盡顯對父親的思念及無法解開的心結。

但在所有的信件中，最讓粉絲們心痛的內容是「我那麼多朋友、兄弟，卻還是每天抱怨很孤單，爸爸你又何嘗不是呢？我都知道，但還是因為對你的埋怨而沒打過半通電話」，尤其是「難道你是覺得每個月1千萬（約23.5萬台幣）的醫療費太浪費，所以才走得那麼快嗎？反正我都當一家之主10年了，那點錢我一點都不覺得可惜，我只想跟爸爸再說說話」更讓人看了鼻酸，也看得出他的自責與懊悔。