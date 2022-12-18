美國國會兩院日前陸續通過《2023財年國防授權法案》，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援，還推動「台灣學人計畫」，提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民來台，並到立法院、政府部門服務，有評論指出，美國此舉對民進黨會是票房毒藥。

港媒《中評社》評論表示，從目前傳出的《2023財年國防授權法案》涉台內容來看，重點並非錢，而是美國可因此掌握台灣的防衛，甚至介入政策方向，加上美國官員若真的能進入台灣政府，那台灣就不單只是被外界形容的「兒皇帝」，甚至會成為準殖民地。

民進黨在11月底的九合一選舉慘敗，兩岸關係緊繃及台灣人大多不願意戰爭，被認為是關鍵因素，就連民進黨敗選檢討小組召集人、桃園市長鄭文燦都直言，黨內的兩岸論述必須做些調整，因此該評論認為，收到美國這份「大禮包」的蔡政府，恐怕很難笑得出來。

另外，該評論提到，國民黨在2024總統大選時，只要祭出「票投民進黨、青年上戰場」這句話，就很有可能壓垮綠營，且目前檯面上最有可能披綠袍參選的副總統賴清德，過往台獨立場鮮明，使得民進黨對於選情無法樂觀。