就算保羅喬治賽前兩小時才突然宣布因為膝蓋痠痛缺席，快艇還有里歐納德可以坐鎮！里歐納德18日貢獻全場最高31分，另有9籃板、3抄截，搭配肯納德末節狂飆三分外線，快艇最後以102比93逆轉擊敗巫師，也送巫師難堪的9連敗。

雙方打完上半場，快艇50比57落後來犯的巫師，就算前3節打完，快艇仍以72比75落後，但在末節，快艇靠著肯納德接連投進三分外線，打出11比2的逆轉攻勢，儘管巫師剩餘時間還想反撲，可惜里歐納德挺身而出接管了比賽。

快艇本季傷病問題頻傳，今天不僅保羅喬治缺陣，主控雷吉傑克生(腳跟)、先發中鋒祖巴茲(膝蓋)也沒打，幸好今天除了里歐納德，肯納德也投進4顆三分球攻下20分，馬可斯莫里斯、曼恩與柯菲各有10分進帳，沃爾也拿9分、6助攻。

巫師當前也陷傷兵潮，尤其是當家射手畢爾繼續因為大腿受傷缺陣，才讓巫師最近一勝難求，今天表現最佳的是拿下19分、7籃板及4抄截的波爾金吉斯，庫茲馬17分、6籃板，巴頓14分，蒙提莫里斯12分，巫師明天續留洛杉磯出戰湖人。