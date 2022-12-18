美國公共電視台（PBS）16日播出美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）的專訪，伯恩斯在訪談中談及俄羅斯與烏克蘭戰況、中國大陸構成的挑戰等議題，其中他被問道北京有沒有可能在明年出手接收台灣？他表示不會低估北京的野心，但他「誠實的回答」是，「接下來10年軍事衝突風險會愈大。」

美國公共電視台（PBS）16日播出美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）的專訪，他警告接下來10年台海軍事衝突風險會愈大。

美國公共電視台主播伍德拉芙（Judy Woodruff）在專訪中詢問伯恩斯，在俄烏戰爭之中，他有多擔憂俄羅斯與中國大陸之間的合作？伯恩斯說過去幾年來大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁建立了非常緊密的夥伴關係，他不會低估兩位領袖對夥伴關係的承諾。

他說觀察北京對俄烏戰爭的反應是相當有趣的事，指出北京也在琢磨對台灣及其他地方的野心，因此正仔細關注這場戰爭。

伍德拉芙也問道中國大陸是否有在明年左右接收台灣的野心？伯恩斯認為答案是肯定的，但他不確定是否該用幾個月或1年來預估。

他強調不會低估北京控制台灣的野心，指出習近平曾表示更傾向不透過武力實現兩岸統一，但他也下令解放軍在2027年前做好發動戰爭的準備，「我認為誠實的答案是，隨著接下來這10年的時間推移，軍事衝突的風險愈大。」

伍德拉芙接著追問伯恩斯是否對台海衝突發生感到急迫？他坦言確實有感受到急迫性，但強調中央情報局的優先要務不僅僅是台灣，也包括中國大陸帶來的長期地緣政治挑戰，指出他上任2年來已打造一個專注於應對北京全球競爭的單位。

伍德拉芙也問道先前大陸多地發生反封控抗議是否削弱了習近平的權力，伯恩斯認為並沒有，指出習近平近期才鞏固權力。不過他表示，如今大陸的經濟增長處於歷史低位，北京犧牲經濟以換取控制，未來可能會對科技創新及其他事務造成影響。

關於短影音平台TikTok是否對美國國家安全構成威脅？伯恩斯表示對美國政府來說確實是「真正的擔憂」，「因為TikTok母公司是一間中國公司，中國政府能夠堅持獲得這個國家許多TikTok用戶的私人數據，以塑造TikTok內容，同時符合中國領導階層的利益。」

「我認為這些是真正的挑戰，也是擔憂的來源。」