克羅埃西亞球員從板凳席衝出慶祝摘下季軍。（美聯社）

2018年世足賽，決賽落敗獲得亞軍的克羅埃西亞球員神情落寞。（美聯社資料照）

世足賽季軍戰遭到嘲笑是「安慰獎」的爭奪戰，2比1獲勝的克羅埃西亞可拿到銅牌與2700萬美元獎金（比第4名多拿200萬美元）。碰巧克羅埃西亞上屆是亞軍，本屆是季軍，比較球員兩屆賽後的反應，顯然球員的表情比上屆還要開心，畢竟亞軍是落敗的一方，季軍雖然名次較低但屬於勝利的一方。

一位球迷推文挖苦克羅埃西亞：「他們慶祝得好像自己摘冠一樣，這真是難堪。」賽後克羅埃西亞板凳球員高呼衝入場內，大家興奮合影，對比4年前他們在俄羅斯落寞地走出球場，乍看確實很像這次摘了冠軍。

這和奧運的情況類似，設有銅牌戰的奧運項目，通常在合照時銅牌得主會比銀牌還要開心，因為銀牌得主惋惜自己錯失金牌，銅牌得主則是慶幸沒有空手而歸。再度證明季軍戰並不是虛設，除了給FIFA和轉播單位多賺一場票房，原本4強落敗的兩隊至少還有一隊能夠笑著回家。

「北非灰姑娘」摩洛哥此次踢到4強更是締造史無前例的輝煌，總教練雷格拉古（Walid Regragui）非常滿意地說：「世足開賽前我們被看衰只有萬分之一的機會，結果我們並列世界的4強之列。如果你開幕前就告訴我會拿第4名，我會毫不考慮收下，不會再給球隊做任何調整。」

對於人口不滿400萬的小國克羅埃西亞，季軍當然也是很了不起的成就。正式揮別世足的「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）說：「我很享受國家隊的時光，我很快樂，我還是相信自己能有高水準表現，我至少會留到歐國聯再看看。」