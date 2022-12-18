偷竊是不可取的行為，一名女網友表示，近日逛超商發現放糖果的架子下方放了一張字條，是超商店長留言給一名每次下課都到店裡偷糖果的小妹妹，內容提醒小妹妹別再偷糖果，若再有下次就會報警，由於店長的字條上每個國字旁都有注音加註，照片引發1.3萬網友大讚，「好貼心的店長」，但也有不少人認為偷竊的孩子可能是慣犯，應通報師長或報警處理。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》指出，在超商的糖果、餅乾區發現，最下排的層架放了一張字條，上面寫著「你再給我偷拿可樂糖，我就叫警察來抓你，已經少3個可樂糖了，給每次下課都來偷的小妹妹，店長留。」

特別的是，店長怕小妹妹看不懂字，特意在每個國字旁邊加上注音，且字跡工整，引發1.3萬網友安按讚，「好貼心的店長，還附上注音符號」、「雖然字條很兇，但筆跡很有愛」、「店長人好好哦」、「謝謝這個店長願意給小朋友機會」、「好有愛」。

留言中有不少人認為孩子偷竊的當下就該叫警察或通知師長，「馬上叫警察就好了，給她一個機會教育，警察來了、家長來了也是可以斟酌處理方式，反正給小鬼學經驗明辨是非」、「這還是要提早讓家裡知道，不然就只是換地方偷而已」、「考慮通知學校、家長，感覺妹妹可能行為偏差，希望寫字漂亮的店員大大別報警，謝謝你了。」