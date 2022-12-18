新北一名朱姓男子去年邀約前同事出門吃飯，散會後藉故帶女同事返家硬上對方，趁著女同事睡覺時，持手機偷拍裸露身體的畫面，事後還以此威脅對方要外流影像。新北地院審結，判朱男應執行有期徒刑4年3月。可上訴。

判決書指出，朱男與女子小婷（化名）為前同事關係，2021年9月間朱男以介紹工作為由約出小婷見面，並將小婷帶到租屋處，強行脫光小婷的衣服侵犯得逞，還趁著小婷僅裹著一條浴巾熟睡時，持手機偷拍對方。

事隔2個月，朱男要求與小婷見面遭拒，一氣之下遂傳送當時偷拍的影片給小婷，還寫下，「想看看影片內容是什麼嗎？」、「那我就亂傳囉」、「就是想見妳」、「司機群也順便問候一下」等語，讓小婷心生畏懼，鼓起勇氣報警求援。

新北地院審理時，法官認為朱男因一時欠缺思慮而無法妥適控制情感，對小婷強制性交得逞，顯然不尊重他人性自主權，實在不該，考量朱男在審理時終於坦承犯行，且有意彌補過錯等一切情狀，依強制性交罪，處有期徒刑3年1月，又犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑7月，又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑7月，應執行3年4月，可上訴。