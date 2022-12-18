電信三雄11月、前11月成績單出爐，中華電(2412)在單月、累計獲利均穩居雙冠王，進一步就成長率表現來看，11月及前11月EPS年增率遠傳(4904)均有雙位數表現 中華電居次、台灣大(3045)第三。另外，以本業行動服務營收來看，11月三家行動服務營收都呈現正成長，以中華電年增5%最高，其次是遠傳、台灣大。

電信三雄11月單月、累計財報出爐，就實際數字來說，中華電(2412)11月及前11月每股盈餘(EPS)分別為0.36元及4.35元穩居雙冠王；台灣大(3045)位居第二，11月及前11月EPS分別為0.31元及3.64元；第三名則為遠傳(4904)，11月及前11月EPS分別為0.25元及2.67元。惟就成長率來看，遠傳穩居獲利成長冠軍，11月EPS年增26.1%，連續11個月年成長率達雙位數，且以11月稅後淨利來看，與去年同期相比，遠傳EPS年增率達26.1%，表現第一，中華電年增6.1%居次，台灣大則是年增3.6%；以累計前11月稅後淨利來看，遠傳年增率20.4%表現居冠(扣除去年7月活化資產的營業外收益影響)，其次是中華電年增3.1%居次，台灣大則年增1.2%。

比較電信三雄EBITDA(稅息折攤前獲利)，11月台灣大EBITDA年增率7.5%表現最優，其次為遠傳年增7.1%居次，中華電則是年增3.8%。若以前11月EBITDA累計數來看，以遠傳年增9.1%表現居冠，其次是中華電信年增4.3%，台灣大則年增3.8%。

回歸電信三雄本業行動服務營收來看，11月三家行動服務營收都呈現正成長，都已經連續20~21個月為正成長。中華電11月行動服務營收年增率5%、位居第一，其次為遠傳的年增3.6%，台灣大年增率則為2.4%；值得一提的是，遠傳11月行動服務營收達42.46億元，從2019年8月以來屢創新高，而遠傳與台灣大單月差距為1.4億、再創新高，更是已經連續37個月超越台灣大。