中華電(2412)與臺北榮民總醫院團隊在健康照護領域結合各自之專業強項，共同發展「以居家血壓預測心血管疾病風險的機器學習模型」，近期更榮獲第19屆國家新創獎學研新創獎，展現產學研合作的創新成果。

高血壓為國人最常見的疾病之一，是引起心臟血管疾病及死亡的重要危險因子，國外已有大型高血壓研究證明血壓降低能夠降低死亡率。近年來許多研究指出，居家量測血壓有助於高血壓的診斷、治療及預後觀察。2022年台灣高血壓學會和中華民國心臟學會共同發布的高血壓管理指引，擬以居家量測代替門診量測，並且建議居家血壓測量應遵循「722」原則，以利掌握病患更真實的血壓數值和變異狀況，提升預測心血管疾病發生風險的準確性。

中華電表示，此團隊網羅中研院與台大的專家學者一同投入，分析來自台灣多家醫學中心的高血壓病患，整合其居家血壓等生理數據與就醫資料，並且使用來自跨洲多國的居家血壓資料庫作為驗證，以深度學習及機器學習等方法建立心血管疾病風險預測模型，制定預警提示機制。實驗結果顯示，模型的準確率和AUC(Area Under Curve)最高皆超過0.95。

此成果進一步與中華健康雲結合，不僅能串接多款血壓量測設備，經由APP自動紀錄上傳，還提供妥善的資訊安全防護與醫療資訊標準之支援。在用戶個人的授權同意下，除了能掌握個人日常的血壓量測紀錄外，更結合環境大數據，了解其所處環境的空氣品質和天氣溫度，也可參考病患的健康存摺就醫紀錄，增強模型的疾病風險預測能力，實現P4醫療(Predictive, Preventive, Personalized, Participatory)的目標。