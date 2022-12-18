近日台灣水產品、加工食品、飲品等產品，陸續遭大陸禁止輸入，知名鳳梨酥業者佳德糕餅更稱因補件內容涉及配方機密，將不再進行補件，引起各界討論。不過有網友發現，鳳梨酥等糕點被食藥署歸類在「包餡麵食」中進行申請，但詳細檢視該類通過的產品，全是水餃、餛飩、春卷、肉包等食品，質疑是食藥署在第一步就搞錯，才造成諸多業者申請未過關。

臉書粉專「興趣使然的路人」16日發文表示，衛福部食藥署於2021年10月召開記者會，稱鳳梨酥、糕餅類等包餡麵食，須先由業者進行線上填報，再由食藥署統一提交，而後續也可以查到，包餡麵食品項的申請業者包括佳德糕餅、郭元益食品、台灣伊莎貝爾食品等公司，代表這些糕餅業者確實是以「包餡麵食」進行註冊申請。

但實際檢視大陸提供的註冊條件及對照檢查要點，內容有清楚載明，包餡麵食為以小麥粉等原料粉加工制皮，並以畜禽肉、蔬果、蛋、乳等製品為餡料，經調製後迅速冷凍，經簡單處理即可食用的含餡米麵製品。

「興趣使然的路人」指出，此項說明的重點在「經簡單處理即可食用的含餡米麵製品」，代表鳳梨酥等可以直接食用的糕餅類食品，並不屬於大陸的「包餡麵食」。他進一步透露，若檢視大陸海關針對包餡麵食的專用HS編碼（1902200000），就可發現以該品項申報的商品名稱為餛飩、意大利湯團、水餃、奶油面卷、春卷、大肉包等冷凍食品。

臉書粉專「一百五」看完該篇內容後也實際進行搜尋，發現鳳梨酥等糕點應該使用大陸海關HS1905的申請項目才對，如微熱山丘鳳梨酥（寶田公司）以HS1905自行申請糕點類許可，就有順利通過；而佳德鳳梨酥（佳德公司）依HS1902由食藥署統包申請包餡麵食許可，才被暫停進口。

臉書粉專「己爸偶」更直接貼出註冊列表，只見一整排糕餅公司申請「包餡麵食」全都遭暫停進口，但相同公司只要以「餅乾、糕點、麵包」類進行申請，就全數通過。

此外，針對「偷配方」議題，「興趣使然的路人」強調，雖然我國政府至今沒有提供範例，但其實大陸是有提供範例參考的，以「牛奶榛子夾心巧克力」為例，原料佔比僅須填寫「牛奶（10%）、榛子（5%）、可可脂和可可粉（85%）」，製程工藝也僅須填寫「高溫混合可可粉和可可脂，加入牛奶和榛子灌模，冷卻倒模」，並非要求相當精細的製作過程。

「興趣使然的路人」質疑，此次眾多糕餅業者被大陸暫停進口，其實不是因為對岸提出無理要求，而是因為食藥署從一開始就搞錯申請項目，才造成糕餅業者們做白工，最後被暫停進口。