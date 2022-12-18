44歲大陸女星倪虹潔出道時拍攝內衣廣告而一炮而紅，被封為「內衣女神」，代言接到手軟的她，但卻因應廠商要求以絲帶遮住脖子，被質疑為變性人，好在她憑著自己精湛的演技實力又再次成名，其後因為丈夫欠債離婚，連小孩都不認她當親媽，所幸最終苦盡甘來，現在的她已經在演藝圈闖出一番天地。

倪虹潔外型貌美，擁有穠纖合度的好身材，23歲時因為豐厚的收入接下內衣廣告而爆紅，但她的家人非常傳統，被父母在看電視時發現她拍了這支廣告，父母大發雷霆，連鄰居都用異樣的眼光看著她，甚至在後來的採訪中，倪虹潔談到父母對這件事的態度，就是迴避溝通，這導致她一度非常缺乏自信。

因為這支內衣廣告，她成了很多人心中的「內衣廣告女神」，甚至還被評為「全國十大廣告明星」之一。但好景不長，她按廠商的要求剪了短髮，可在拍攝時對方覺得她脖子太長顯得有點空，就給她圍了一條絲巾，廣告也找其他人配音，並非倪虹潔原聲，豈料，廣告播出後，有不少人質疑倪虹潔是變性人，圍巾是為了擋住喉結。

後來雖然倪虹潔本人多次出面解釋，但沒人相信，於是她漸漸地減少了接廣告的次數，而這也成了她的一大遺憾。後來，她與商人丈夫結婚，但因為丈夫投資失敗，欠款上千萬，他就打著倪虹潔的名字，通過明星效應，到處貸款，成為離婚的導火線之一。

倪虹潔離婚後，為了還債把孩子留給前夫家，自己還出去賺錢。前婆婆卻從中挑撥離間，小孩開始不理她，後來連媽媽也不喊，甚至直呼其名道「我不跟倪虹潔出去吃飯」。好在她現在苦盡甘來，狀態良好，事業一路長紅。