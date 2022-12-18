26歲劉姓男子因缺錢花用，昨下午摸走花蓮市區某銀樓店約1兩重的金塊後，火速攔截計程車至花蓮火車站，準備搭乘火車逃往宜蘭羅東躲避警方查緝。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

26歲劉姓男子因缺錢花用，昨下午摸走花蓮市區某銀樓店約1兩重的金塊後，火速搭乘火車逃往宜蘭羅東躲避警方查緝，但最後仍在羅東火車站月台遭逮，並被押解返回花蓮，全案將依搶奪罪嫌移送法辦（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

年關將至，一名在花蓮市區打零工維生的26歲劉姓男子因缺錢花用，昨下午到市區某銀樓店佯稱要購買金飾，竟趁店員不注意時直接拿走1兩重的金塊，並搭乘火車逃往宜蘭羅東躲避警方查緝，但最後仍逃不過警方鷹眼，在羅東火車站月台遭逮，全案將依搶奪罪嫌移送法辦。

劉男昨下午至花蓮市中山路某間銀樓店時，表示自己想買金飾送給家人，店員便拿出較推薦的飾品給劉看，怎料劉卻趁店員不注意時，徒手拿取桌上約1兩重的金塊，並快速走出商家門口，攔截計程車逃離現場。

警方獲報後便立即調閱商家附近的監視器，確認劉男應是搭乘計程車至花蓮火車站，準備搭乘火車逃離花蓮。經警方成立轉案小組，擴大調閱車站監視器，掌握劉男行蹤後，當天傍晚在羅東火車站月台上將人逮捕並押解返回花蓮，全案將依《刑法》搶奪罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

警方表示，劉男不是花蓮人，但母親長年住在鳳林鎮，便留在花蓮，於市區靠打工維生，由於年關將至，缺錢花用，才會動起貪念，拿走銀樓店的金塊欲變賣換現金。據目前行情，被拿走的1兩重金塊，可換取6.9萬元的現金。

花蓮警分局呼籲，距農曆年節僅剩1個多月的時間，警方近日將持續針對銀行、超商及銀樓等處所加強巡邏；民眾至金融機構或超商ATM提領現金時，務必留意周遭是否有可疑人事物，如有異常請立即撥打110報案專線。