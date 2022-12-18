Appier Group Inc（TSE：4180）今日宣布推出AIRIS新一代人工智慧（AI）顧客數據平台，運用先進的AI技術與機器學習模型，協助企業與行銷人員在最短時間內掌握即時洞察，發揮決策與行動力。

Appier繼10月收購美國SaaS公司Woopra後推出新一代AI驅動顧客數據平台AIRIS，整合AIXON的先進AI預測功能與Woopra的深度數據分析與直覺化介面，讓企業聰明地化數據為洞察、化洞察為行動、化行動為實際成效與報酬。AIRIS產品名取自 IRIS（虹膜），旨在強調其視覺化特徵，能幫助企業精準識別顧客，快速生成具有前瞻性的洞察。AIRIS的推出恰好彌補企業最大化投資報酬所欠缺的洞察和預測能力，能更好地因應市場的挑戰。

Appier在完成收購的兩個月後完成跨平台的整合，也凸顯其作為領先AI SaaS公司的技術實力，並即日起在亞太地區市場販售，支援英文、日文、韓文和繁體中文四種語系。

企業最在意的結果通常是最複雜和難預測的，數據缺失與連結中斷是造成個人化成本增加的主因。有了 AIRIS 新一代顧客數據平台，企業不僅能快速整合多方數據，從顧客旅程中的每一個接觸點發現洞察，還能搭配AI智慧預測功能，策劃更智慧的行銷活動，放大商業價值。

Appier指出，AIRIS帶給企業或行銷人員五大好處包括：1.升級第一方數據的價值，賦予數據講故事的能力；2.拉回主控權，讓行銷人員擁有更高的自主性與靈活性；3.可視化數據有如數據金礦的藏寶圖，能快速掌握數據洞察；4.開展行銷活動前預覽或預測成效，優化投資報酬；5.因應數據隱私規範，確保用戶資料安全無虞。