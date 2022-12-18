台中市政府警察局日前於神岡、烏日區分別查獲詐騙集團外籍提領車手，分析發現外籍移工的比例有顯著提升，今年迄今查緝25名外籍車手，較去年查緝9名外籍車手，人數增加2倍以上，警方認為外籍移工不了解台灣法律，為賺錢鋌而走險，最後以詐欺罪名移送，嚴重者可能遭雇主解職遣返回國，警方持續追查幕後集團。

台中市政府警察局刑大經濟組組長謝志遠說，目前詐團車手提領的ATM熱點，為豐原、大雅、烏日、霧峰等工業區域，看準工業區附近的超商下班後顧客稀少，提領現金較不易遇到。

警方盤查，店員亦較無警覺心，便招募外籍移工擔任車手兼人頭戶，以「解除分期付款、猜猜我是誰、假投資」等手法詐騙被害人將錢匯入外籍移工之帳戶，再指導外籍移工前往超商提領出大筆現金。

警方指出，詐騙集團車手身分逐漸「國際化」，提領車手人力出現人力斷層，詐團現在也轉向外籍移工遞出「橄欖枝」，看準外籍移工急於打工兼職賺外快，標榜「輕鬆賺錢」、「工時彈性」、「風險低」等話術誘騙加入詐騙行列，甚至要求提供名下帳戶密碼，成為詐團的車手兼人頭帳戶，最後落網才知道淪為詐騙集團的棋子。

「只要你敢領，一定抓到你」台中市政府警察局提醒民眾，切勿貪圖一時的利益，出賣自己的帳戶及擔任車手，提供詐欺集團個人帳戶將影響信用評鑑，導致帳戶遭凍結，擔任車手也必難逃法網，雇主也應多向所屬外籍員工宣導法律觀念，應拒絕從事不法行為，最嚴重者甚至可能遭雇主解職，遣返回國，若發現可疑可撥打165反詐騙專線或110電話查證。