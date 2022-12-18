行政院日前通過公職人員、總統副總統選罷法部分條文修正草案，內容雖新增排黑條款，但被質疑偷夾帶中介法，挨酸「國人離被禁言的日子不遠」，行政院長蘇貞昌昨（17）日受訪強調，對於黑金槍毒、違背國家忠誠義務的人參選，國人都不能接受，行政院會通過修改相關法律，「符合國人期待」。然而此說法卻引起了PTT鄉民們的不滿，他們砲轟蘇貞昌「你下台才符合期待」。

此次選罷法修正草案明定，國安犯罪、「黑金槍毒」重大犯罪、賄選與重罪重刑4大類型犯罪者，不得參選；另外新增選舉、罷免廣告實名制，規定相關廣告應註明刊播者、出資者等資訊，媒體不得接受國外委託刊播選舉廣告，並增訂「深度偽造影音」條款。

對此，PTT鄉民們痛批「硬幹就硬幹，符合你X的期待」、「以前白色恐怖，現在要搞綠色恐怖了」、「最會搞假影音的就是民進黨啦」、「你（蘇貞昌）下台才符合期待」、「本推文因違反數位中介法已被刪除」、「不如乾脆點，警總跟報禁都恢復起來吧」、「民進黨的檢討當然是檢討選民，哪有檢討黨的？笑死」。

另外，也有網友指出「沒關係啦，給他過，後面換國民黨清算」、「為什麼沒人要上街抗議」、「那側翼要不要先處理一下」。