金曲歌后魏如萱（娃娃）出道多年，憑著亮麗外表與實力派唱功擄獲大批粉絲的心，私底下個性幽默風趣的她，更經常透過社群媒體與粉絲互動分享生活，IG吸引超過38.5萬人追蹤。而日前周湯豪的小巨蛋演唱會上，才有歌迷效仿國外往台上丟胸罩致敬，沒想到近日她受邀參與企業演唱會表演時，也收到台下熱情的歌迷「丟罩」支持，但她仔細一看忍不住笑翻。

魏如萱昨日在社群媒體上發文，並曬出一張文字圖，內容中寫道「之前看到有歌手表演，粉絲太開心會把胸罩脫掉丟上台，我那天去唱尾牙，唱到最後一首的時候，台上突然多了一個口罩，我問是誰的，都沒人承認」，讓她覺得非常好笑，忍不住與粉絲們分享，她還不忘在文末加上TAG「下次如果有胸罩我也不介意」、「但口罩還是要戴好啦」。但幽默的魏如萱回想當天台下觀眾的舉動，還是忍不住想問「為什麼人家是胸罩我是口罩」再度笑翻一票粉絲。

演藝圈好友及網友們紛紛留言「口罩對狼罩」、「不敢丟胸罩所以用口罩取代」、「哈哈哈哈哈哈娃娃也想收到男粉內褲嗎」、「男粉盡力了」、「男粉絲沒有胸罩可以丟啊」、「還是你想要收內褲！哈」、「其實胸罩也是要戴好的」、「好瘋好喜歡」；甚至還有部分網友歪樓「口罩是新的嗎」、「口罩那麼輕他丟得上去也很厲害」吸引超過1.6萬人按讚。