雲林縣西螺鎮果菜市場為全台交易量最大的產地批發市場，但自1997年興建以來設施老舊亟待更新，農委會主委陳吉仲在9月時曾宣布補助7000萬加速升級，整合市場成為「農產品智慧冷鏈物流專區」。雲林菜農林佳新今(18)日在臉書PO出果菜市場外堆滿垃圾的照片，並諷刺農委會對農民朋友最急迫需要解決的垃圾問題置若罔聞，「這兩天寒流來了，下雨了，濃濃的垃圾水即是主委送給農民最好的禮物」。

西螺鎮長、西螺果菜市場董事長鄭玲惠為加強西螺區域蔬果產業發展，2020年底規畫「農產品智慧冷鏈物專區」進行可行性評估，今年7月送交農委會農糧署工程經費共6.47億元的「雲林縣西螺農產品果菜批發市場冷鏈物流專區營運設施設備第1期計畫工程計畫書」，獲先行核定7000萬元經費。陳吉仲表示，第1期計畫工程硬體照明等設備，是採最高比例進行補助，金額絕對沒問題，將會盡快執行。

林佳新今日在臉書貼出西螺果菜市場外堆滿垃圾的照片，並感嘆表示，農民朋友最急迫需要解決的垃圾問題置若罔聞，這兩天寒流來了，下雨了，濃濃的垃圾水即是主委送給農民最好的禮物。

林佳新指出，西螺果菜市場最大股東就是西螺鎮公所，管理單位雖是果菜市場公司，「但大家都很清楚，完全是西螺鎮公所主導一切」。林佳新痛批，鎮公所要在老舊樓頂種電很快，垃圾處理問題卻一再延宕。林佳新先是質疑做冷鏈倉儲是另類圖利特定廠商，更諷刺表示「說得很好聽環境整修，結果卻是連垃圾都無法處理」。