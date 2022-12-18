新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案是近日熱議焦點，關於此案，目前各界聚焦於公積金的做法究竟是從何而來，據了解，高和前辦公室主任「小兔」黃惠玟的說法兜不攏。對此，媒體人逆風的烏鴉提到，要查誰說謊其實很簡單，既然高虹安宣稱該制度是小兔從前一個辦公室沿用而來，那找到她上一個老闆、前綠委李俊俋問問，真相就能水落石出。

逆風的烏鴉昨（17）日於臉書表示，就目前看到的資料，高虹安2020年一進立法院時，辦公室就使用公積金制度，他認為雖然高自己想到此做法並非不可能，但應該還是以有人教她的機率較高，而在實際運作上，資深行政助理確實扮演很重要的角色，大多數會直接移植前老闆的做法。

而究竟為何會採用公積金制度，目前傳出高虹安說是小兔教的、是沿用她前一個辦公室做法，小兔則說是高所指示，自己還警告過這樣可能出問題。

「在我看來，查這個不難。」逆風的烏鴉指出，既然高虹安宣稱公積金制度是小兔從前一個辦公室沿用而來，那找到她前一個老闆，查查帳冊、傳助理問，或者看助理費核銷情況、勾稽一下，誰說謊應該就很清楚了，「聽說她前一個老闆是李俊俋。」