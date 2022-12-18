飯店業歷經疫情洗禮，如今迎來解封潮，人才培育已成矚目焦點。國建(2501)旗下國泰飯店觀光事業長期關注旅館人才發展，日前舉辦「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」總決賽，特別擔任評審的總經理莊琬華允諾將持續推動產學合作，厚植產業人才。

國泰飯店觀光事業目前擁有7處飯店據點，包括都會型飯店「COZZI和逸」台北民生、台北忠孝、台南西門、高雄中山及「COZZI Blu」和逸桃園館，精品酒店「MADISON慕軒」及委託萬豪國際集團經營的「台北國泰萬怡酒店」，客房總數達1231間。

國泰飯店觀光事業自2019年起舉辦「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」至今邁入第4年，打破以往飯店業專業技能競賽型態，參賽選手以創意角度演繹旗下各飯店品牌精神，並以「跨界跨域」元素，創意發想心中所期待的飯店服務體驗，打造不設限的精采飯店旅程。

歷經2個月徵選，今年「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」共有近50組提案，31組進入初賽、前10組進入決賽，由暨南大學觀光休閒與餐飲管理學系TTB TEAM TO BE以「逸遊為盡；以客為本」企畫案奪冠，客家文化熱情好客方式演繹和逸飯店的「時時體貼、處處合意」。

國泰飯店觀光事業總經理暨執行長莊琬華表示，集團致力於為旅客打造最合意的旅居文化與品牌新體驗，透過舉辦旅館行銷大賽結合產、學資源激發學生的行銷創意，為飯店觀光產業帶來新思維。

評審之一的師大運動休閒與餐旅管理研究所教授王國欽認為，教育就是「為學生的就業找一個出口，期許在場學子用創意與熱情打造自己未來職場力，透過企業資源增加對飯店產業瞭解，為他日從事旅館飯店工作做好準備、一圓夢想。

國泰飯店觀光事業表示，參賽學生不僅可一展長才，還有機會加入集團未來領袖儲備幹部計畫，透過多元輪調機會快速地全面性瞭解飯店經營管理、行銷業務、服務等各種細節，提前打造夢想中的飯店職涯路徑。

展望後市，國泰飯店觀光事業將持續強化獵才與育才規畫，深耕產學合作、厚植產業人才，迎戰疫後旅宿業的蓬勃商機，並轉向積極拓展管理顧問事業，目標5年內新展3處據點，同時規畫整合餐飲業務，進一步提升自主品牌營運效益，目標2025年單年營運達損平。