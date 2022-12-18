台3線苗栗縣三灣路段105公里處，18日上午8點多，發生自撞車禍，1名重機騎士不明原因行經該路段時，自撞路邊電線桿，騎士因受到撞擊倒地不起，而重機則燒成一團廢鐵，警消獲報趕往現場，詳細事故原因仍待警消人員調查中。
據悉，該名騎士與車友相約騎車，但疑似不明原因失控自撞電線桿，其重機車不久後就起火燃燒、嚴重燒毀，騎士也重傷倒地，疑因傷勢嚴重沒有意識，消防人員到場後協助送醫，詳細事故情況仍在釐清中。
台3線苗栗縣三灣路段105公里處，18日上午8點多，發生自撞車禍，1名重機騎士不明原因行經該路段時，自撞路邊電線桿，騎士因受到撞擊倒地不起，而重機則燒成一團廢鐵，警消獲報趕往現場，詳細事故原因仍待警消人員調查中。
據悉，該名騎士與車友相約騎車，但疑似不明原因失控自撞電線桿，其重機車不久後就起火燃燒、嚴重燒毀，騎士也重傷倒地，疑因傷勢嚴重沒有意識，消防人員到場後協助送醫，詳細事故情況仍在釐清中。
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