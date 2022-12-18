4共機、2共艦於台海周邊活動 國防部：無共機進入西南空域 10:212022/12/18 中時 邱新博 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為中共殲-20、蘇-35、轟-6K等多型戰機飛行的畫面。（示意圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(18)日表示，迄6時止，偵獲共機4架次、共艦2艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 國防部另指出，昨日共機無逾越海峽中線及西南空域。已經是連續第二日沒有共機進入西南空域。 五角大廈：暫無外星人到訪地球證據 商情資訊－2022台中草悟系．聖誕村 開村 竹縣新埔鎮照門里集會所活動中心啟用 楊文科：帶領大家齊心打拚 #西南空域 #國防部 #共機 #共艦 #活動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹市茶花季活動登場 闖關遊戲、市集互動感滿分 15:272022/12/17 寶島 炒熱耶誕氣氛 台南周末連串活動 04:102022/12/17 地方新聞 嘉義「耶誕心願卡」送孩子500份禮物 鄭百三：當孩子們的耶誕老公公 13:042022/12/17 生活 立委費鴻泰與里長合辦社區耶誕親子活動 促進健康與福祉 21:322022/12/17 政治 五角大廈查UFO通報 暫無外星人已到訪證據 10:522022/12/17 國際 遼寧艦等6艘共艦入太平洋 日方研判從事訓練 13:272022/12/17 國際 京站耶誕音樂會手作課登場 「旗袍 X 微醺 X 舞會」享受主題派對 15:072022/12/17 生活 「銅板購促銷活動」 建國市場慶50歲銅板價商品吸人氣 17:222022/12/17 寶島 新北德國耶誕市集登場 啖美食秒出國 04:102022/12/18 地方新聞 天冷冬裝熱銷 耶誕活動陸續浪漫登場 04:102022/12/18 時尚消費 美參院通過國防授權法無償軍援台灣 國防部回應了 14:012022/12/16 政治 高科大水上活動8學子送醫 幸無大礙 04:102022/12/18 地方新聞 台南耶誕跨年演唱會登場 1.5萬人嗨整晚 04:102022/12/18 地方新聞 銀行下周一調存款利率 創13年新高 04:102022/12/17 財經焦點 歲末年終響應愛心活動 星苗康乃薾師生義賣助國內弱勢兒童 17:292022/12/17 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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