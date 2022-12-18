國防部今(18)日表示，迄6時止，偵獲共機4架次、共艦2艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部另指出，昨日共機無逾越海峽中線及西南空域。已經是連續第二日沒有共機進入西南空域。

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