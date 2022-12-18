從《大學生了沒》出道的34歲女星白白(白馨儒)，曾和諧星逸翔有一段情，分手後嫁給上班族男友，除了在國小擔任美術老師，也持續在演藝圈活動。然而，白白日前在節目透露婚後很渴望生子當媽，原本老公對生小孩順其自然，好不容易今年終於點頭要努力，但她卻被醫生診斷出不孕症，讓她心痛無法接受。

白白日前上節目《單身行不行》透露，自己結婚後一直跟老公說想要小孩，但老公總表現出不置可否的態度，以致她的肚皮遲遲沒有動靜，直到去年，白白夫妻養了12年的老狗Lingo離世，老公這才下定決定說：「要把Lingo生回來。」沒想到，白白接受健康檢查後卻診斷出不孕症，若要懷孕得採用人工受孕、試管嬰兒的方式。

白白表示，她為了要有小孩，每天吃藥調養身體、吃保健品、喝雞精等，但試了快3年依舊沒有下文。然而，屋漏偏逢連夜雨，白白除了有不孕問題，還被醫師診斷出子宮頸癌前病變CIN2，必須動子宮頸圓錐狀切除術，切除病變的地方。而這個刀一開下去，醫生還說子宮傷口癒合前，不可以懷孕，甚至連性行為都要避免，讓她的懷孕計畫只能暫時停擺。

對於無法懷孕的事實，白白已很苦惱，但身邊長輩還會對她催生，甚至要求去做試管嬰兒，讓她直喊：「講得很輕鬆！你知道做試管嬰兒需要花費一大筆錢嗎」。白白說道，身邊有朋友砸了4百萬做了14次試管嬰兒，才在上月初生下寶寶，而這其中失敗的大有人在，不禁感嘆只有與她相同遭遇的人，才能體會到她的心情。

白白坦言，她在無數的夜裡常問自己為何懷不了孕，又時常想起長輩的催孕壓力，讓她非常心痛及崩潰：「你知道有多少人為了懷孕在努力嗎？你知道有多少因為沒辦法生小孩而陷入黑洞中嗎」，白白並說，生小孩並非想傳宗接代，也不是取悅長輩，單純是想一圓當媽的夢想：「我很喜歡孩子，我期待著自己的孩子」，令人看得十分鼻酸。