好萊塢華裔女星白靈穿著風格向來前衛大膽，去年擔任金馬獎頒獎嘉賓，親手縫製半邊高衩禮服，上面還印有「勇敢自由」字樣，讓台灣觀眾留下深刻印象。昨（15）日白靈在IG分享自己去吃火鍋，在餐桌前「大膽脫外套」大展現火辣身材，掀起大批網友討論。

白靈昨（15）日在IG分享吃火鍋的影片，只見她身穿粉紅色羽絨外套，下一秒直接脫掉，大方露出兩截式的粉色絨布套裝，展現毫無贅肉的身材，以及纖細的水蛇腰，時不時對著鏡頭擺動身軀，看起來相當逗趣可愛，不僅如此，她還謙虛說自己吃東西長太多肉，實際上她的身材還是非常纖瘦，羨煞全網。

白靈在文中祝福粉絲聖誕假期愉快，「帶著心中的喜悅去愛你的家人和你的朋友，當你在愛人的時候會展現出最好的那一面。」貼文吸引2千名網友狂讚，紛紛留言「聖誕節快樂，您和家人也注意安全、注意保暖」、「白靈假期快樂」、「食物看起來好好吃」、「我餓了！」。