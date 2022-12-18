國立高雄科技大學昨日上午到興達港情人碼頭進行獨木舟課程，過程中疑似風浪太大，導致28名學生落海，當中有8人失溫送醫，事後學生不滿指控老師曾說「不下水就當掉你們」，逼得大家在13度低溫下水，負責課程的高姓教授表示，從未說過不下水就當掉這句話，強調要不要下水學生可以自行決定。

據《Ettoday新聞雲》報導，高姓教授表示，在興達港進行獨木舟課程已超過10年，授課內容幾乎沒有變動，獨木舟是必修課程，是有成績的，課程在學期初就已排定，學習評量中也有這個評量項目，也早跟學生公告考試項目及評量標準，「所以有沒有下水不是重點，重點是你有沒有成績。」

高教授指出，上課是學生的權利，要不要出席課程、要不要下水等，都是學生可以自行決定，再加上現在學生的自主性比較高，當老師的沒有辦法，強調從未說過不下水就當掉這句話。

高教授說，事發當天比較冷、風還好，因學期初已排好的課程，調動不易。另外針對學生在網路的發文，已有和學生家長通電話說明，學校後續也會依照事實做處理。