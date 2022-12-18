花蓮縣政府關懷獨居長輩，在寒流來襲前，啟動低溫關懷機制，社會處長陳加富將物資送給獨老外，更替他們披上禦寒衣物，讓長輩心中感到暖洋洋。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

寒流冷颼颼，花蓮縣今天至明天冷空氣最強，氣溫恐下探10度，花蓮縣政府關懷獨居長輩，啟動低溫關懷機制，加強關懷訪視獨居老人並發放禦寒物品，不僅助長者溫暖度過寒冬，也讓長輩心中感到暖洋洋。

縣府社會處昨起派員關懷、致贈保暖物資給獨居長輩，70歲莊姓長者收到物資後，便與處長陳加富閒話家常，他說，自己在社會福利補助及長照服務支持下，生活穩定，如今在寒冬之際又收到許多物資，心裡感到很溫暖，感謝縣府對獨居長輩長期的重視及關心。

80歲姚姓長輩則是收到縣府贈送的毛毯後，開心地裹在身上，表示有毛毯，身體不僅感覺暖和，之後也不需要再擔心氣溫驟降，感念縣府的貼心及關懷之意。

陳加富指出，縣內列冊獨居老人人口約1233人，除由各鄉鎮市公所列冊定期關懷，縣府另委託老人暨家庭關懷協會辦理「獨居及中高風險老人個案關懷服務計畫」，由專責社工提供到宅訪視及個案管理服務，目前開案服務約204案，期望透過服務降低獨居長輩生活風險。另，縣府11月底也已啟動冬季關懷服務，陸續採購禦寒衣物、毛帽及圍巾發病放給列案的獨居長者。

縣長徐榛蔚表示，未來一周持續低溫，由於獨居長輩年邁無親友同住照料，縣府將針對獨老啟動各鄉鎮公所關懷網絡，請村里幹事持續加強關懷，並通知社區照顧關懷據點告知長輩低溫訊息，由各單位加強關懷獨居長輩的頻率，提供禦寒物品。

不過徐榛蔚也提醒長輩在嚴寒期間避免外出，注意保暖，如獨居長者需要保暖禦寒物資時，可撥打1999，屆時將有專員提供相關服務。