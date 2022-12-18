八點檔女星鄭仲茵過去演出《夜市人生》、《金家好媳婦》及《天之驕女》中惡女形象深植人心，但沒想到女兒導師竟「入戲太深」將矛頭指向女兒，帶頭全班排擠她，更罵女兒搶人老公，讓鄭仲茵氣到痛批該名導師不理智。

鄭仲茵日前與女兒黛拉一同上節目《命運好好玩》，當她中透露，先前女兒在台南讀書時，正當她在八點檔演出「壞女人」的角色，沒想到老師入戲太深，女兒慘被老師大罵「小小年紀跟你媽一樣搶人家男朋友，搶人家老公」更單獨叫女兒起來警告同學「你們誰敢跟她講話，就要禁足、罰抄課文」。

直到有次鄭仲茵發現女兒不對勁，女兒才崩潰大哭將所有事情告訴她，原來女班導的老公是體育老師，只因女兒會與體育老師聊天，班導師竟吃錯將矛頭指向女兒，讓她痛批「怎麼會一個為人師表這麼的不理智」事後，她也替女兒轉學，而她為了女兒不要再被欺負而兩年未演反派。

除此之外，她在節目中也分享女兒相當懂事，過去工作時常需要南北奔波，有次爸爸載她到車站時，與女兒交代要乖乖聽祖父母的話，並答應女兒會再打電話給她，聽見女兒應好之後便下車離開，事後經由爸媽轉述才得知，她離開後女兒趴在後座的後檔上，沿路直勾勾的盯著她離開的方向，雖然已經努力忍住不哭，但眼淚仍不聽使喚直直落下，隨後女兒黛拉補充，表示當時落淚是故意想讓阿公阿嬤知道，更提到她當時心情相當複雜「想表達有難過，可是卻不能難過」一席話讓一旁的鄭仲茵不停拭淚。