教育部近日發文各大專院校，從明年1月1日起，非本國籍人士在台期間如確診，其隔離治療費用須由確診者自付，請各學校於錄取通知或入學許可上告知境外生，來台之前於母國先行投保自入境當日起一定效期之醫療及傷害保險。

中央流行疫情指揮中心12月5日表示，目前所有在台確診者的隔離治療費用不分國籍、身分別，均由政府預算支應。但明年1月1日起（確診隔離起始日），不具全民健康保險身分之非本國籍人士在臺期間確診，需自付隔離治療費用。

教育部發文給大專校院，考量境外生搭機來台，長途旅程中有感染的風險，為避免境外生新生入境後即確診須自付醫療費用，然因尚未入學加入學生團體保險或因故無法加入團保，造成經濟負擔，請各大專校院及華語中心以書面方式提醒境外生依其身分別及來台就學期間等應備妥相關保險證明。

教育部表示，學校應於錄取境外生時，於錄取通知或入學許可上告知確診新冠肺炎之隔離治療費用相關處理原則，請學生應於母國先行投保自入境當日起一定效期之醫療及傷害保險，投保效期以自入境當日至能銜接學校提供之學生團體保險或符合加入健保資格時為最低原則，無法適用學生團體保險或加入健保者應投保自入境當日至離台當日。

教育部說，學校應於確認境外生入境班機及自主防疫場所等資料時，檢核學生提供之相關保險證明。學生向學校註冊入學時，學校如有學生團體保險方案應主動告知學生並協助學生投保。

至於已在校的境外生，教育部說，學校應積極以電郵等方式通知所有在校生確診之隔離治療費用相關處理原則，並確實提醒學生確認是否已加入健保並依規定繳交費用，如有未符合健保加保資格者，應立即協助學生繼續投保學生團體保險。