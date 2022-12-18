寒流來襲今彰化氣溫急速下降，根據彰化縣消防局統計，從昨天早上8點到今天早上8點，短短24小時全縣有51件急病救護案件，其中有4人是非創傷OHCA無呼吸心跳，比前兩天加起來還多，消防局表示，雖然無法確定是否與天氣有關，但提醒民眾注意保暖，特別是年邁長輩，應注意頭頸部保暖，以免引發心血管疾病。

彰化縣16日上午仍太陽高掛，氣溫沒有明顯下降，直到傍晚入夜以後還挾著雨勢，讓氣溫驟降有感，不過今天寒流開始發威，一早民眾醒來超有感，許多鄉鎮白天低溫都下探10度，就算有太陽露臉，氣溫仍不超過14度。

消防局表示，從17日早上8點到18日早上8點急病救護有51件，包含4件是非創傷OHCA無呼吸心跳，分別來自秀水鄉78歲男性、彰化市90歲男性、二林鎮89歲男性及彰化市60歲的女性。

消防局強調，天氣如果真的太冷，長輩盡量不要出門，不得出門務必做好保暖，特別是有慢性病、高血壓及三高族群民眾，可以戴上帽子、圍巾等衣物，避免冷風直接強灌頭頸，另外市面上有機能型衣物，像是發熱衣、羽絨等都可以搭配多層次穿搭，都增加保暖效果。