國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇頻邀民進黨參選人吳怡農辯論，卻都沒有下文。吳怡農今天上午到濱江市場掃街受訪時反嗆，如果沒有政見，要從哪裡開始辯論，喊話對手第一步先提出政見。

對於王鴻薇邀請辯論，吳怡農說，從選舉第一天到現在，王鴻薇對他只有謾罵跟抹黑，除此之外，也看到國民黨對他不斷提出人身攻擊，在這樣的環境與前提下，真的不了解接受對方辯論要求的任何意義。

吳怡農指出，不只如此，王鴻薇除了罵人之外，到現在還沒提出具體的政見，他更希望的是對於議題有非常明確具體的討論，這也是為什麼他在12月25日下午舉辦一場頭家來發問，面對選民有問必答，比謾罵抹黑的辯論有意義多了。

至於不答應恐被解讀為怯戰，吳怡農強調，自己從第一天就要求也期待對手針對議題、政見提出具體看法，到現在還沒有看出任何對手的具體主張、政見，這是最遺憾的，「要有政見才有東西可以辯論啊」！

他說，如果沒有政見的話，要從哪裡開始辯論，「我希望我的對手，第一步先提出她的政見」。

另外，中選會日前公布候選人的財產申報，吳怡農與妻子名下有4289萬元的現金資產，其中約3231萬元存在香港匯豐銀行，王鴻薇昨天暗酸吳，稱自己是投資台灣，身家財產全都在台灣。

對此，吳怡農說，這個很好，沒有什麼具體的批評，財產公佈、申報是公開，也是每個候選人必須做的，無論存款、車子、房地產，最重要的相信選民也知道，這次選舉主軸應該是候選人對於議題、政見的主張。