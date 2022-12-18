台中市豐原警分局破獲詐團，吸金高達4000萬元。（警方提供）

台中市豐原警分局破獲詐團，吸金高達4000萬元。（警方提供）

台中市豐原警分局破獲詐團，吸金高達4000萬元。（警方提供）

台中新社日前才發生詐團買賣帳戶棄屍事件，台中市豐原警分局破獲詐騙集團，該集團以年僅20餘歲李、曹兩名男子為首，7男8女共16名共犯提供自身帳戶並擔任車手進行提領，短短半年吸金高達近4000萬元。

台中市豐原警分局與台北市刑警大隊歷經長期蒐證，並報請台中地方檢察署指揮偵辦。豐原偵查隊長陳俊彥表示，23歲李嫌、22歲曹嫌招攬7男8女自願性人頭帳戶，並將其收納麾下，由該16名同案共犯提供自身帳戶並擔任車手進行提領。

調查指出，成員組成具有持續性及牟利性詐騙組織進行電話行騙，以謊稱被害人涉刑事案件，要求前往超商接收偽造監管財產司法文書之「假冒公務員」、誘騙被害人提供財產進行投資之「假投資」，以及假冒被害人之親友，佯稱因故急需借款等方式之「猜猜我是誰」等三類詐騙手法行騙，詐騙被害人達18人，詐騙金額達3963萬元。

李嫌甚至製作虛假對話紀錄，交由旗下車手遭檢警查獲時脫罪使用，警方現場共查扣有工作手機5支、金融卡4張、郵局存摺1本、贓款65萬8500元，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署。

台中市府警察局豐原分局表示，詐騙集團以提供帳戶輕鬆領錢工作吸引年輕人加入，呼籲家長應注意子女行為舉止、消費習慣是否出現異常，勿遭詐騙集團利用淪為共犯，並提醒接獲可疑電話，記住防詐三步驟：保持冷靜、小心查證、撥打165；警方將持續掃蕩不法詐騙集團，強化治安能量，對於詐騙犯罪刨根究底之決心堅持不懈，將台中市建立為安居樂業宜居城市。