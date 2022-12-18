43歲男爬中雪山失聯9天 救難人員頂零下低溫搜救畫面曝

眾人不放棄希望仍在山上搜救。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

眾人持續在山上搜救中，正經歷的艱辛挑戰。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

搜救人員持續搜救中。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

冷氣團來襲，大家假日期間都還躲在被窩，苗栗縣消防局等單位組成10名搜救人員，在高山零度以下的溫度，18日早上至今，還冒著寒冷在苗栗與台中縣境交界的中雪山上，持續搜救中，盼能找回失聯的林姓山友。

43歲的林姓山友與登山隊伍，9日前往雪山登山，一行人共16人，10日5點從泰安鄉230林道26公里營地出發，約7點多時登頂中雪山，回程途中林姓山友走第1位，但當天8點多，當大家返回26公里營地時，卻發現林男不見蹤影。

其他山友多次撥打手機未通，也推斷林身上的糧食飲水及保暖衣物不足，因此連忙報案。苗栗縣消防局獲報後集結人力，會同台中市政府消防局、保7總隊第5大隊及雪霸國家公園管理處等單位支援，到17日為止已經出動31人上山搜救，但仍未發現林男的蹤影。

今天18日上午，苗縣消防局再和台中消防、雪管處與保7總隊組成10搜救小組，目前冒著低溫、細雨的惡劣氣候，仍舊不放棄一絲可能性，持續在山上搜救中，正經歷的艱辛挑戰，眾人期盼傳來好消息。