民進黨大選檢討小組日前召開會議，點出政策溝通與宣傳的操作不當，如抗中保台被反操作為戰爭恐懼。民進黨北市立委參選人吳怡農今天說，更精準一點應該是反共保台，反對共產黨對國際社會的打壓、反對共產黨對民主制度的攻擊，是大家一致的共識。

吳怡農今天上午前往濱江市場掃街，對於黨內檢討抗中保台一事，他指出，更精準一點應該是反共保台，反共保台應該是全民的共識，現在中國共產黨、北京政權不只對台灣打壓，而是對周邊國家都造成愈來愈大的軍事威脅。

吳怡農表示，反對共產黨對國際社會的打壓、反對共產黨對民主制度的攻擊，是大家一致的共識，相信也是多數中國大陸人民的期待。

吳怡農強調，保護台灣是大家共同的目標，所以要一起來面對這個問題，這是為什麼國防制度改善、兵役制度改革是這麼重要。

媒體詢問，反共與抗中的差別？吳怡農回應，就如他剛剛所說的，反對的是中國共產黨的獨裁政權，支持的是中國大陸人民追求民主追求自由的權利，共同的一致的要求、最大的共識也是保護台灣，這應該是不分藍綠白，全台灣、全社會最大的公約數。