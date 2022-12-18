即將上任的澎湖縣長陳光復18日一早公布首波小內閣人事，任用的四位政務官為副縣長林皆興、建設處長賴碧瑩、社會處長桂祥晟與行政處長陳鈺雲；事務官部分，原參議蔡淇賢升任秘書長、陳淑娟調任衛生局長、楊書舜調任環保局長，原環保局長陳高樑調任農漁局長，同時新聘澎湖女婿郭持吾為社區大學校長。

陳光復表示，尊重文官體系，引進新人，希望老幹新枝，借重優秀人才的經驗與專業，注入新血帶來創新與改變，為澎湖做對的事，未來四年，新團隊將努力不懈，定讓澎湖幸福成功達陣。

這波人事以延攬屏東大學教授賴碧瑩為建設處長最受矚目，賴碧瑩是台大建築與城鄉所博士，目前是多個縣市的都市計畫委員，陳光復將借重她在都市計畫、區段徵收、社會住宅等專長，推動澎湖社會合宜住宅及都市計畫，打造宜居幸福的島嶼。

另外，陳光復啟用30歲的社會處長桂祥晟，以及34歲的行政處長陳鈺雲也是一大亮點；桂祥晟為台大法律系畢業，法國巴黎第二大學碩士，現為澎湖的執業律師。陳鈺雲為澎湖科技大學觀光休閒碩士，曾任媒體記者、民進黨澎湖縣黨部執行長，現任澎湖縣多元產業發展協會執行長及澎科大觀光休閒系兼任講師。

陳光復邀請德國布萊梅大學人文科學博士郭持吾擔任社區大學校長一職，是澎湖女婿的郭持吾專長在新移民研究，陳光復寄望強化社區大學功能，達到協助鄉親生活、生涯、職涯的發展目標。