【全程影音】寒流來全台急凍！明晨更冷「下探4度」 氣象局曝「這天」再有強烈大陸冷氣團 @ChinaTimes ​

寒流影響，氣象局表示，今天全台各地都非常寒冷，北部、宜蘭全天都只有7到10度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」製作全台天氣圖分析各地低溫，尤其今晚開始到明天清晨氣溫探底，各地空曠地區6度，近山區、丘陵的地區甚至下探4度。

台灣颱風論壇在臉書指出，寒流已經抵達，風勢強勁，溫度持續下降中，將直攻首波低溫！大部分地區預估7到9度；今晚至明天清晨輻射冷卻發威，各地平原空曠地區6至9度，近山區、丘陵地甚至下探4到6度。

今晚至周一（18至19日）清晨輻射冷卻發威，各地平原空曠地區6～9度，近山區、丘陵地甚至下探4～6度。(翻攝自台灣颱風論壇FB)

台灣颱風論壇表示，明天白天至周二（19至20日）寒流減弱，溫度回升；周三至周日（21至25日）另一強烈冷氣團再度南下，有機會挑戰寒流。提醒這段時間天氣非常非常寒冷，務必多注意自己的身體狀況。

氣象局表示，今最低溫出現在早上7點新北石門5.7度，北部、宜蘭整天氣溫僅7到10度，中南部、花東白天最高溫約15度左右，低溫9度，沿海空曠地區及近山區平地氣溫更低；降雨方面，白天環境逐漸轉乾，僅東半部地區及大台北山區、南部山區有零星短暫雨，山區道路請慎防積冰或路面濕滑。

周一（19日）起寒流逐漸減弱，但氣象局提醒，要留意清晨輻射冷卻，10度以下低溫的範圍會更廣，且有機會比今天清晨更低，白天隨著冷空氣減弱，氣溫回升幅度會較多，周二（20日）白天則會更進一步回溫，這兩天中南部日夜溫差可達10度以上。