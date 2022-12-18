北韓18日上午朝東部海域發射2枚彈道飛彈。

美國軍方今（18）日才公布美國海豹部隊及南韓海軍特戰隊在美國完成為期2周的聯合軍事演習，南韓軍方今日稍早表示，偵測到北韓朝東部海域發射2枚彈道飛彈。分析指出，北韓射彈可能是抗議聯合國連續18年通過朝鮮人權決議案，以及抗議日本在新版安全戰略中寫道將具備「對敵基地反擊能力」。

綜合韓聯社、路透社報導，南韓聯合參謀本部（JCS）今日稍早表示，偵測到北韓朝朝鮮半島東部海域發射1枚彈道飛彈，不過後續又上修至2枚，時間點分別為當地時間上午11時13分、12時5分，發射地點為與中國大陸邊界的東倉里（Tongchang-ri）地區。

日本放送協會（NHK）引述匿名日本政府官員指出，2枚飛彈最終落入日本專屬經濟海域（exclusive economic zone，EEZ）之外，日本海上安保廳隨後也指出，飛彈似乎都落在專屬經濟海域之外。

據日本軍方預估，2枚飛彈射程最高達550公里、飛行距離約500公里，目前沒有傳出日本船隻或飛機受損消息。

值得注意的是，12月17日是已故北韓最高領導人金正日去世11周年紀念日，韓聯社指出，平壤選在紀念日隔日射彈，格外引人注意。

這也是北韓於11月發射洲際彈道飛彈以來，時隔1個月再次發射彈道飛彈。報導引述分析指出，北韓今日射彈，可能是對聯合國連續18年通過朝鮮人權決議案、日本在新版安全戰略中寫明將具備「對敵基地反擊能力」等用詞表達抗議。

截至今年迄今，北韓一共發射36次、62枚彈道飛彈，發射3次巡弋飛彈。

此外，美國印太司令部今日宣布，美國海軍海豹部隊第一分隊與南韓海軍特戰戰團已完成為期2周、在科羅拉多州海軍基地的聯合軍演，演習於9日結束，演習目標是在提升兩國海軍特種部隊的協調配合能力。

聲明指出，兩國海軍特種部隊在軍演中操練各種武器、聯合近戰技術、任務策劃、戰鬥傷員管理等，此外也針對敵我兩軍對抗情形進行巷戰攻擊演習。