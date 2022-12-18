法國隊在4強賽前就有球員出現身體不適，決賽前仍有球員缺席練球。總教練德尚（Didier Deschamps）、隊長洛里斯（Hugo Lloris）未能在賽前記者會更新球員們的身體狀況，洛里斯說：「多虧了我們的腎上腺素和興奮的感覺，我們會回復到可以作戰的狀態，讓我們拿下最後勝利。過去我們證明法國隊的成功就是建立於強大的團隊鬥志。」

自從1962年的巴西隊以來，世足沒有球隊能夠衛冕成功，法國隊將要挑戰這個60年來的壯舉。然而阿根廷同樣躍躍欲試，他們1986年至今36年未摘冠，被形容為本屆「最飢渴」的一支勁旅，同時還有指標球星梅西（Lionel Messi）正追逐他偉大生涯的最後缺憾，也就是一座世足冠軍，他們的鬥志和腎上腺素恐怕比法國更加高昂。

外界盼望梅西「最後一舞」寫下浪漫的美好結局，法國總教練德尚說：「我知道阿根廷和世界許多球迷，甚至一些法國球迷都希望梅西摘冠，但我們還是會盡己所能完成任務。」洛里斯說：「決賽不應只專注於一個人，這是兩支強力隊伍的交鋒，當然你必須注意梅西，但對手不是只有他。」

梅西的魅力無與倫比，英格蘭本屆8強戰敗給法國，一些英國網友表示情感上他們有些混亂，一方面希望有人來教訓法國，但不希望阿根廷摘冠，同時又希望梅西圓夢，到最後可能變成「兩隊誰贏都沒關係。」