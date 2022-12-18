移民署北區事務大隊台北市服務站辦理12月「新住民家庭教育暨法令宣導」（移民署提供）

新住民通譯分享耶誕經驗 菲律賓最會慶祝

來自菲律賓新住民通譯陳咪咪擔任移民署北區事務大隊台北市服務站的「新住民家庭教育暨法令宣導」課程講師，介紹菲律賓獨有的耶誕節慶文化，並與初入境的外國朋友分享來台生活適應的親身經歷。陳咪咪說，對於菲律賓人而言，耶誕節就跟台灣新年一樣重要，世界上沒有人比菲律賓人更會慶祝耶誕節了。

陳咪咪說，在菲律賓當地，每年9月到12月都在慶祝耶誕活動，故被稱為「Ber Months」，這4個月間，各地會舉辦九日彌撒、主顯節、黑面拿薩勒盛宴、聖嬰節等盛大活動，街道上充滿濃濃的耶誕氣氛，表達對過去一年的豐收獻上感謝之意；飲食上則會吃義大利麵，代表長壽、吃甜糕則有家庭親密的含意，並且會準備圓形水果，寓意是招財進寶，與台灣習俗類似。

陳咪咪指出，菲律賓的170種語言中，當地官方語言除了英文之外，也有菲律賓當地叫「TAGALOG」(他加祿)語言，但是在馬尼拉很多人會把這兩種語言混在一起講，稱為「TAGLISH」，用它講「耶誕節快樂」叫做「馬里加楊 伯斯科」﹙MALIGAYANG PASKO﹚，用它講「謝謝」則是「沙拉媽特」﹙SALAMAT﹚。

具有英文優勢的陳咪咪，來台灣的目的是學習中文，語言天分出眾的她，課程結束後得到了在台工作的機會，也在貿易工作領域累積許多專業經驗，認識先生而定居台灣。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，耶誕節及年節將至，享受美食之餘也要防範非洲豬瘟，新住民朋友切勿請親友自國外寄送肉類產品入境，或從國外違法攜帶豬肉相關製品入境，以免受罰。