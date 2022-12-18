台北市立委第3選區（中山、北松山）補選激烈，國民黨參選人王鴻薇諷道，民進黨不會放生吳怡農，他是蔡總統欽點的「小英男孩」。吳怡農今天說，所有標籤、口水都沒有太大的意義，到今天為止還沒有聽到對手除了罵人之外有任何具體政見，非常可惜。

吳怡農今天上午在濱江市場受訪直言，所有標籤、口水都沒有太大的意義，最重要的是透過這場選舉，跟選民頭家報告自己的立場、主張、政見，到今天為止還沒有聽到對手除了罵人之外有任何具體政見，這是非常可惜的，但他還是會堅持一場正面的選舉，1月8日希望爭取到大家的支持。

王鴻薇找議員站台，吳怡農是否找議員、副總統賴清德等人幫忙？吳怡農說，當然有、當然有，許多夥伴，從里長到議員，甚至更高層，都希望大家來給他最大的鼓勵跟支持。

他表示，在地方許多宣講活動都是議員幫忙主持、舉辦，針對更高層黨內前輩們，大家也知道他們都是政府元首，行程非常的繁忙，都有在盡量協調跟安排。

是否會打出夫人牌，讓太太幫忙掃街拉票？吳怡農表示，太太請他向各位謝謝大家對她的關注，以後有時間、有機會一定會跟大家認識，這一切來的有一點點快，雖然都有心理準備，但是還是沒有預期會受到這麼大關注，以後有機會一定會跟大家介紹。至於太太是否會出來拉票？吳表示，尊重她的看法跟想法。