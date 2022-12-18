新的一周即將到來，每個人運勢都將重新洗牌，命理師雨揚老師在臉書粉專分享12生肖新一周的運勢，前三名依序為生肖牛、生肖蛇、生肖豬，在事業、愛情和財運方面都會有收穫，要好好把握。

★符號代表運勢～

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本週前三名：生肖牛、生肖蛇、生肖豬

▍生肖鼠

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運平穩，對於業務的掌握度日漸熟悉，可適時向外部同事請教新知識，充實多元技能，就能提升自我價值。愛情運佳美，單身者樂於結交新朋友，可從中挑選適合自己的對象，發展浪漫情緣；有伴者可在寒冷的冬天，透過食補幫伴侶補滿元氣與健康，讓雙方關係更加甜蜜。財運不濟，在簽訂合同或契約時，應仔細審視內容，以免遭受財物損失。

▍生肖牛

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業鴻圖大展，由於你的支持與信任，讓團隊成員能放手實踐許多創新想法，令高層為之驚艷，為往後升遷打好穩固基礎。感情甜蜜繽紛，單身者跟心儀對象互有好感，可在佳節前夕送上精緻小禮，就能使彼此的感情升溫；有伴者在休假時可多帶伴侶出門走走，重拾熱戀時的甜蜜感。財運蒸蒸日上，可將自身專長錄製成教學影片，放在網路平台上販售，就能賺取一筆額外的財富。

▍生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場重要性大增，面對年末龐大的工作量，不僅可準時將工作完成，還能交出亮眼的成績，展現出過人的實力，讓主管更加重視。桃花運不錯，單身者可在交友平台上認識新對象，順利譜出一段甜蜜戀曲；有伴者在小地方展現出對伴侶的體貼，讓另一半倍感窩心，感情更加緊密。財運欠佳，提款完畢後，應立即清點金額，並將紙鈔收入皮夾中，才不至於讓錢財遺失。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運回穩，因為積極參與公司活動，讓你收穫不少職場好人緣，可在關鍵時刻給予你助力，讓職涯發展更加順遂。感情運不錯，單身者可在約會時盛裝出席，將能吸引心儀對象的目光，讓你輕鬆擄獲對方的心；有伴者和伴侶的感情趨於平淡，可嘗試在生活中增添一些小驚喜，將有助找回感情熱度。財運低迷，由於業績未達標，讓你的業績獎金跟著縮水，使經濟狀況一度陷入瓶頸。

▍生肖龍

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場積極度稍弱，辦事效率較高的你，在完成主管安排的事項後，可多支援其他同事，展現出企圖心，才能為自己加分。桃花能量匱乏，單身者的擇偶條件較為嚴苛，在無形中錯過不少合適的良緣；有伴者情緒起伏較大，容易將工作上的委屈和煩悶發洩在伴侶身上，讓另一半吃不消。財運順遂，可在休假日兼差打工，為自己增添第二筆收入，讓荷包更飽滿。

▍生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業好運回歸，可在專案欠缺人手時毛遂自薦，不僅能得到主管賞識，還能學習更多技能，使職場競爭力迅速上漲。感情運平順，單身者可多參與親友聚會，就能廣結善緣，更利於往後的戀情發展；有伴者可多挖掘和伴侶的共同嗜好或興趣，就能為日常增添話題及趣味，使彼此的心更加貼近。財運上揚，可尋求專家建議，讓你覓得適合自己的理財方法，輕鬆存下一桶金！

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運不穩，由於不夠熟悉專業技能，讓你的表現起伏不定，建議先從基本功練習，打穩根基，方能讓職涯之路走得更長遠。愛情運欠佳，單身者曾受過感情上的傷害，不願敞開心扉，也讓心儀對象為之卻步；有伴者對另一半的要求過高，讓伴侶跟你相處時壓力漸增，兩人關係也漸行漸遠。進財順利，來自副業的收入增多，讓你信心倍增，更有動力壯大副業版圖。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

貴人運暢旺，在籌備年末活動時，有許多前輩不吝給予指導與建議，在細節安排上更完善，讓參與的賓客感到賓至如歸，表現廣受好評。愛情幸福洋溢，單身者與剛認識的新朋友擁有許多共同點，彼此相處起來非常契合；有伴者可與伴侶在家中一起煮個小火鍋，互相幫對方夾菜，促使感情更甜蜜。財運平順，可在網路平台販售自己設計的插畫或貼圖，賺取額外的收入。

▍生肖猴

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業遭遇危機，新產品因原物料短缺問題導致成本提升，必須想辦法維繫顧客的忠誠度，避免業績大幅下滑。愛情運普通，單身者如猜不透心儀對象的心思，可請友人幫忙打探消息，有助於更加了解對方；有伴者可適時地示弱，讓伴侶給予協助，彼此間的關係會更加親近。財運低迷，容易受到不實訊息影響而誤判投資情勢，造成資金虧損。

▍生肖雞

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作上遭逢新的挑戰，必須改變舊思維，以新穎的方式來解決問題，才能出奇制勝，交出令人滿意的成果。愛情運尚可，單身者見新朋友時宜穿著得體，切勿太過招搖，才能給對方留下良好印象；有伴者在與另一半溝通時，建議就事論事，不翻舊帳，才有利於解決問題。財運持平，多比較各種網銀的儲蓄利率，將能找到較高的利率，賺取更多的利息。

▍生肖狗

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場運勢多變，無法確切地掌握顧客的喜好，建議可藉由聊天來推薦適合對方的商品，有助提高成交率。愛情運不穩，單身者在聚會上可多發表意見，有助於結交到新朋友，幫助開展桃花；有伴者經常對伴侶的付出表達感謝，將讓彼此間的關係更加長久。財運不錯，多去陌生的地方開發客戶，將能有意想不到的收穫，賺取更多的獎金。

▍生肖豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場運亨通，在工作上展現出親切友善的服務態度，令客戶印象深刻，紛紛找你回購商品，讓業績持續上揚。愛情運順遂，單身者可請長輩幫你在心儀對象前美言幾句，將能為自己的形象加分；有伴者可適時展現幽默感，說些笑話逗對方開心，會讓關係更加美好。財運佳美，從長輩身上習得理財的觀念和思維，有助於穩健累積財富。