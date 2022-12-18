台南市長黃偉哲今早慰勉歸仁區南興里志工辛勞。(歸仁區公所提供／曹婷婷台南傳真)

無畏天氣冷颼颼，歸仁區公所今天一早在南興里辦理環境清潔活動，台南市長黃偉哲到場慰勞環保義工隊、守望相助隊及救國團志工，肯定志義工服務、照亮歸仁街道，他也跟著一起擦拭路口反射鏡，並讚揚志工穿梭巷弄清掃環境、擦拭反射鏡，是最美的風景。

歸仁區長魏文貴表示，南興里環保志義工約50餘人，在里長朱璟漢帶領下，每月出勤1至2次，協助清掃街道，清除積水容器等病媒蚊滋生源，維護里鄰整潔。南興社區守望相助隊每日夜間排班巡邏社區各個街道；救國團歸仁團委會則認養歸仁區反射鏡清潔工作，每月出勤1至2次，每次擦拭約百面反射鏡，近年擦拭上千面，讓反射鏡照亮街角，維護用路安全。

黃偉哲說，台南是志工城市，感謝志工、義工們協助清理街道，還有團委會志工擦拭鏡面，使街道整潔也顧及交通安全。此外，他也感謝「五力」民防、義警、義交、志工、守望相助隊，守護在地治安與交通，打造台南成為乾淨、溫暖的友善城市。

黃偉哲說，歸仁快速發展，沙崙智慧綠能科學城重大建設一一到位，將成為台南發展火車頭，硬體建設快速發展、軟體也要跟上，良好的生活環境除了公部門投入外，更需要市民及志工、義工們一起攜手投入。