九合一選舉落幕後，各政黨如何布局2024總統大選已成各界關注焦點。雖然根據台灣民意基金會17日公布的最新民調，副總統賴清德暫時以29%支持度，落後於新北市長侯友宜的38.7%，但媒體人黃揚明就分享賴清德曾創下的1個數據，透露他是目前全台唯一連任成功，且2次當選得票率都在6成以上的直轄市長。

黃揚明昨（17）日在臉書表示，台南市長的選舉屢屢創下紀錄，雖然現任市長黃偉哲成功連任，但2018年他僅獲38.02％的得票率，本次雖然進步但也未過半，得票率僅48.8％，是首位連任但2次當選得票率都未過半的直轄市長；先前最接近此成績的是現任駐日代表謝長廷，其過去選高雄市長時，在1998年獲得48.71％的得票率，2002尋求連任時驚險過半，得到50.02％得票率。

而同樣出戰台南市長選戰，與黃偉哲不同的是，賴清德在2010年時獲得60.41％的得票率，2014年挑戰連任時，更搶下72.9％的得票率，是全台唯一連任成功，且2次當選得票率都在6成以上的直轄市長，在台南市寫下極端紀錄。

在即將到來的總統大選中，目前被認為是藍營最強人選的侯友宜，雖然此次以超過40萬票的差距，搶下62.42％的得票率成功連任，但2018年的得票率僅57.15％。

其餘知名政治人物如台北市長柯文哲，2014年搶下57.16％的得票率，但2018年僅剩41.07％；挑戰過桃園縣長、新北市長的現任國民黨主席朱立倫，4次選戰的得票率均在5成至6成之間，僅2005年爭取桃園縣長連任時剛好突破6成，得票率達60.84％。

另外，桃園市長鄭文燦2014年獲51％得票率、2018年獲53.46％得票率；台中市長盧秀燕，2018年獲56.57％得票率、2022年獲59.35％得票率；高雄市長陳其邁，雖然在高雄市長補選中獲得70.03％的得票率，但此次挑戰連任得票率僅58.1％。