偷車賊在犯案前還到廟宇拜拜。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名45歲林姓男子，11月底在大寮區光明路偷了一台未拔鑰匙的摩托車，警方擴大調閱監視器，意外發現林男偷車前，還到廟宇持香拜拜，但舉頭三尺有神明，員警鎖定林男身分及行蹤，順利將人查緝到案，全案依法移送偵辦。

林園分局大寮分駐所於11月21日接獲民眾報案，他停在大寮區光明路的摩托車遭竊，由於他為了讓同事方便使用，機車鑰匙經常插在摩托車上未取下，但這動作卻讓犯嫌有機可趁，不費吹灰之力就將機車偷走。

員警循線調閱監視器，意外發現，這名竊嫌在偷車前，還到附近一家廟宇，上一秒持香虔誠地拜拜，下一秒就開始挖著廟方的功德箱，所幸功德箱有防盜機制，讓他無法順利得手。

以車追人調查後，很快地鎖定一名45歲的林姓犯嫌涉有重嫌，但他居無定所，查緝上有所難度，終於掌握他出沒地點，16日趁他現身時，一舉將他逮捕到案，林嫌辯稱因為自己沒有交通工具，才會偷機車作為代步使用，全案偵詢後依竊盜罪移送偵辦。