40歲女星謝忻有著超火辣身材，熱愛運動的她，時常見到她在社群分享健身、訓練跑全馬的私下一面；隨著疫情解封，她也衝一波前往泰國曼谷旅遊，笑喊是：「大人的旅行」，並在FB上傳美照，可見她坐在摩托車後座自拍，載她的卻是一名男性騎士，讓網友狂問：「是和新歡一起去的嗎？」

謝忻日前赴泰國旅遊心情非常愉悅，在粉專分享旅遊心得：「曼谷的天氣又濕又冷，但來自基隆的我並沒有任何埋怨，比較可惜的是汽機車此起彼落的喇叭聲，時不時打斷刻意放空思緒的意念」，她並感性表示：「2022年的天使之城，跟12年前第一次初來乍到時一樣地嘈雜，卻也活力不減。CentralWorld 一帶還是那麼繽紛熱鬧，斜對面的四面佛信徒虔敬依舊，惟獨少了裊裊香煙。」

對此，謝忻頗有感觸表示，隨遇而安的行程很愜意，不僅無需遷就旅伴，還能想吃就吃、想走就走、想歇想歇，就算慵懶躺在旅館的大床上，也能怡然自得，並稱「獨立、放鬆、融入、享受，這就是大人的旅行」。隨文並附上一張在當地拍的美照，可見她坐在機車後座上，並將手搭在前方男騎士肩膀上，看起來心情非常愉悅。

照片曝光後，網友紛紛留言寫下：「最近台灣冷了點，來新加坡或馬來西亞比較溫暖」、「這樣拍好唯美浪漫」、「來檳城我帶妳走走」、「謝忻好美」，也有網友好奇詢問男騎士的身分，謝忻也隨即公布解答：「是Uber」，並向想載她的粉絲喊話：「你要先申請曼谷的Uber司機」，見有網友質疑怎麼沒戴安全帽？謝忻則回覆：「司機沒有幫我準備，以後我打包行李出國會多準備安全帽」。