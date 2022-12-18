台中市35歲吳姓男子18日凌晨酒後行經沙鹿區，自撞路邊後發生巨響，居民查看後報案，吳男受傷緊急送醫，這起車禍波及路邊兩車及電桿，警方將依公共危險罪函送。
調查指出，35歲吳姓男子今凌晨2時許駕駛小客車，行經沙鹿區興安路自撞，波及路邊車輛2部、電桿2支，吳男受傷送醫。經警方至醫院實施呼氣酒精濃度測試，酒測值明顯超標觸犯公共危險罪，將函送台中地檢署地檢偵辦。
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台中市35歲吳姓男子18日凌晨酒後行經沙鹿區，自撞路邊後發生巨響，居民查看後報案，吳男受傷緊急送醫，這起車禍波及路邊兩車及電桿，警方將依公共危險罪函送。
調查指出，35歲吳姓男子今凌晨2時許駕駛小客車，行經沙鹿區興安路自撞，波及路邊車輛2部、電桿2支，吳男受傷送醫。經警方至醫院實施呼氣酒精濃度測試，酒測值明顯超標觸犯公共危險罪，將函送台中地檢署地檢偵辦。
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