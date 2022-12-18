寒流發威，心臟科醫師林謂文指出，當溫度劇烈變化時，特別要注意室內猝死，研究指出，很多到醫院的猝死患者都是在室內死亡，並傳授2招預防，首先是起床接觸冷空氣前，先做暖身運動或床邊放衣服穿上，另外長者、心血管疾病患者馬上起床可能會頭暈、跌倒，可先在床上賴床5至10分鐘，讓身體適應溫度，軀幹、頭頸在溫差大時影響最劇烈，最需要防護。

根據《ETtoday》報導，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，溫度劇烈變化對年紀大、有三高慢性病加上已經確診心腦血管疾病的患者都是高風險，可能導致血壓調控較不好，血壓上升、心跳加快等，發生心腦血管意外，像是心肌梗塞、腦中風。

林謂文指出，尤其是室內猝死，研究顯示到醫院的猝死患者很多是在室內死亡，室外反而少，顛覆過去的觀念。因此建議一早起床不要馬上起身接觸冷空氣，先在被窩中暖身預熱，高風險族群建議放衣服在身邊，起床前穿上。

此外，林謂文指出，長者、心血管疾病用藥者在起床時可能會發生姿勢性低血壓，出現頭暈而跌倒，建議在床上賴床5到10分鐘，身體適應溫度變化後再起身。保暖方面，軀幹、頭頸在溫差大時影響最劇烈，若沒保暖也會使猝死風險上升。